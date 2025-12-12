La alcaldesa Sara Irma Pérez Cantú refuerza la seguridad en Frontera

FRONTERA, COAHUILA.- La alcaldesa de Frontera, Sara Irma Pérez Cantú, aseguró que la seguridad en el municipio se fortalecerá de manera significativa tras el anuncio de la llegada de 210 elementos de la Secretaría de Marina a Coahuila, de los cuales 70 estarán asignados a la Región Centro.

Pérez Cantú destacó que este refuerzo es resultado del trabajo conjunto que mantienen los 13 municipios de la región, en coordinación con el gobernador Manolo Jiménez, así como con corporaciones estatales, municipales y federales. Señaló que la colaboración entre los tres niveles de gobierno permite consolidar un esquema de seguridad más sólido y eficiente.

El fiscal general del Estado, Federico Fernández Montañez, sostuvo una reunión con el nuevo comandante de la Marina Armada de México que se integrará a las operaciones del Modelo Coahuila, estrategia que busca fortalecer la presencia y vigilancia en puntos estratégicos del estado.

Ante el incremento de hechos violentos registrados en entidades vecinas como Nuevo León, la Marina apoyará en la vigilancia de brechas, caminos rurales y zonas de difícil acceso. Las autoridades informaron que los elementos permanecerán en la región durante todo el periodo vacacional con el objetivo de garantizar que la ciudadanía pueda transitar y disfrutar de estas fechas en un ambiente de tranquilidad y paz.

La alcaldesa Sara Irma Pérez Cantú reiteró que la prioridad es mantener a Frontera como un municipio seguro y destacó que la presencia de la Marina es un respaldo importante para seguir blindando a la región.