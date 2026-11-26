FRONTERA, Coahuila.- Hasta cuatro o cinco mujeres pueden requerir protección policial durante una noche o un fin de semana en Frontera, principalmente cuando se presentan episodios de violencia relacionados con el consumo de alcohol, informó la alcaldesa Sara Irma Pérez Cantú.

La edil explicó que existen temporadas en las que aumenta la demanda de atención y señaló que los sábados suelen concentrar más reportes de agresiones contra mujeres, por lo que Seguridad Pública mantiene mecanismos de respuesta para atenderlas.

Indicó que el municipio cuenta con la Policía Violeta, a cargo de la oficial Damaris, además de Puntos Violeta y botones de pánico para brindar apoyo a quienes enfrentan situaciones de violencia.

Pérez Cantú destacó que, cuando una mujer necesita ser resguardada, las autoridades la trasladan al Centro de Justicia y Empoderamiento para las Mujeres, donde cuentan con un espacio para recibir protección.

La alcaldesa reconoció el trabajo de la oficial Damaris y destacó la coordinación entre las corporaciones municipales y las instancias especializadas para atender los reportes y evitar que las víctimas permanezcan en situaciones de riesgo.

Pérez Cantú consideró importante llevar el mensaje de prevención a adolescentes y jóvenes para que puedan identificar conductas violentas y evitar normalizar comportamientos que afecten sus relaciones.

Señaló que la violencia no debe abordarse únicamente desde las agresiones contra las mujeres, pues también pueden presentarse conductas violentas de mujeres hacia hombres, por lo que llamó a promover relaciones basadas en el respeto.

La alcaldesa exhortó a quienes enfrentan alguna situación de violencia a solicitar ayuda y acercarse a las instancias correspondientes para recibir orientación y protección.