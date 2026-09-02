Ley PROTEM: Protección a maestros en Coahuila ante denuncias anónimas

SALTILLO, COAH.- Entre 400 y 500 maestras y maestros han sido acusados sin fundamento en Coahuila, de acuerdo con un diagnóstico realizado para impulsar la Ley para la Protección de la Integridad y Derechos de las y los Trabajadores de la Educación (PROTEM), informó la diputada Magaly Hernández Aguirre.

La legisladora señaló que las redes sociales y las denuncias anónimas se han convertido en conductos para difamar a docentes, incluso cuando estos cumplen con sus funciones.

"Hicimos un diagnóstico para poder realizar la iniciativa de la Ley PROTEM y nos dimos cuenta de casos en los que el maestro es acusado por el simple hecho de estar cumpliendo con su función", afirmó.

Como ejemplo, mencionó situaciones en las que docentes citan a los padres de familia para conocer las causas de las ausencias de un alumno y terminan siendo señalados de acoso.

Hernández Aguirre pidió que la iniciativa sea aprobada en Coahuila. Indicó que la Ley PROTEM ya fue aprobada en Aguascalientes y que próximamente ocurrirá lo mismo en Nuevo León.

La diputada recordó el caso de un profesor de Educación Física en Coahuila que permaneció 200 días en prisión y posteriormente fue liberado al comprobarse que no había fundamento en las acusaciones.

También mencionó el caso de un maestro que este año se suicidó en la Ciudad de México, luego de grabar un video en el que negó acusaciones de acoso por parte de una de sus alumnas.

La legisladora advirtió que, aunque posteriormente se desacrediten algunos señalamientos, el daño puede permanecer y afectar la trayectoria laboral y moral de los docentes, así como a sus familias.