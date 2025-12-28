Antonia Rodríguez asegura seguridad en planteles de Frontera

FRONTERA, COAHUILA.- La coordinadora de la Policía Escolar de Frontera, Antonia Rodríguez, dio a conocer que durante el periodo vacacional decembrino se encuentran trabajando mediante el programa Vecino Vigilante, con el apoyo de la Policía Operativa, Protección Civil y Servicios Primarios, con el fin de garantizar que los planteles educativos se mantengan seguros.

"Hasta el momento no ha habido vandalismo o robo en estas vacaciones. En Frontera tenemos 53 planteles y diariamente se recorren con apoyo de operatividad. De Policía Escolar somos 5 en total, pero tenemos apoyo coordinado", explicó.

Rodríguez destacó que la participación de los vecinos ha sido clave para la seguridad escolar, pues mantienen vigilancia constante y reportan cualquier situación sospechosa, lo que ha permitido mantener sin incidentes los centros de estudio durante este receso.

Señaló que los planteles más vulnerables se encuentran en la colonia Industrial, particularmente en la primaria Amado Nervo, así como en el jardín de niños Gabriela Mistral de la colonia Occidental y en la escuela América Unidad.

La funcionaria pidió a la ciudadanía mantener la comunicación con las autoridades y continuar informando cualquier anomalía para evitar daños a la infraestructura educativa antes del regreso a clases.