Carlos Villarreal refuerza acciones de limpieza en Monclova

Monclova, Coah.- Durante la temporada decembrina, el Gobierno Municipal que encabeza el alcalde Carlos Villarreal refuerza las acciones de limpieza y mantenimiento urbano para conservar a Monclova limpia, ordenada y funcional, como parte de la visión y el trabajo coordinado con el gobernador Manolo Jiménez para ofrecer mejores servicios a las familias monclovenses.

A través del programa La Ola Monclovense, se mantienen jornadas permanentes de limpieza, recolección de residuos, atención de contenedores, alumbrado público y bacheo en avenidas, bulevares y colonias, con el objetivo de que la ciudad luzca en condiciones óptimas durante estas fechas de convivencia y alta movilidad.

El alcalde Carlos Villarreal señaló que en esta temporada se incrementa la generación de residuos, por lo que las cuadrillas municipales trabajan de manera continua para atender las necesidades de la ciudad y responder de forma oportuna a los reportes ciudadanos.

"Una ciudad limpia y ordenada es una ciudad que avanza al siguiente nivel y mejora la calidad de vida de sus habitantes. Con el respaldo del gobernador Manolo Jiménez seguimos trabajando en equipo para que Monclova se vea y se sienta mejor todos los días", expresó.

El Gobierno Municipal hizo un llamado a la corresponsabilidad ciudadana para mantener limpios los espacios públicos y recordó que la población puede reportar servicios o incidencias al número 866 642 1992, donde se canaliza la atención al área correspondiente para que se atienda en el menor tiempo posible.

Con estas acciones, el Gobierno Municipal reafirma su compromiso de seguir trabajando en equipo con el Gobierno del Estado, fortaleciendo los servicios urbanos y cuidando la imagen de Monclova, una ciudad que avanza con orden, participación y rumbo.