Protección Animal Frontera reporta perros perdidos por pirotecnia

FRONTERA, COAHUILA.- La coordinadora de Protección Animal de Frontera, Tuilzie Ibarra, externó que los días festivos de diciembre provocaron nerviosismo y estrés en las mascotas debido al uso de pirotecnia, por lo que se tuvieron 15 reportes de perros extraviados.

Señaló que durante el 25 de diciembre recibieron este número de reportes mediante redes sociales, en distintas colonias del municipio. Aunque ya se logró la localización de dos, 13 continúan sin ser encontrados, por lo que se mantienen en difusión para que las familias puedan recuperarlos.

"Hay que recalcar que el 31 de diciembre habrá todavía más pirotecnia, y por eso hay que tomar precaución colocando una placa a la mascota o un collar distintivo para identificarlo o que lo regresen a sus hogares. Las mascotas no la pasan bien, especialmente los perros, que suelen huir al escuchar detonaciones", puntualizó.

Ibarra recordó que el miedo que les provoca el ruido puede causar que salten bardas, rompan cercas o se alejen grandes distancias, por lo que recomendó mantenerlos dentro de casa, resguardados y en un ambiente controlado.

En la colonia Americana hubo un caso de un perrito que se atoró en un portón, pero con ayuda de los vecinos pudieron liberarlo y ponerlo a salvo. Agregó que, en caso de extravío, es importante reportarlo de manera inmediata para aumentar la posibilidad de reunir a la mascota con su familia.