Miguel Morales, chamán de Catemaco, ofrece sanación a través de la magia blanca

Un chamán originario de Catemaco, Veracruz, asegura haber sido enviado por Dios para sanar a las personas a través de la magia blanca, ofreciendo prosperidad en el amor, la salud, el trabajo y el dinero, además de eliminar energías negativas y "envidias".

Se trata de Miguel Morales, de 44 años de edad, quien desde hace cinco años se dedica a la práctica de la magia blanca. El entrevistado explicó que evita por completo la magia negra, ya que considera que todo mal realizado se regresa, ya sea a quien lo encarga o a quien lo ejecuta.

Aunque su actividad se mantiene durante todo el año, reconoció que en esta temporada se incrementa la demanda de sus servicios, debido a que muchas personas buscan iniciar el 2026 de la mejor manera posible y atraer cosas positivas en los aspectos más importantes de su vida.

Entre los productos que ofrece se encuentra el llamado "amuleto del morralito", el cual contiene cuarzos destinados a proteger de energías negativas. Cada uno tiene un significado especial: uno enfocado en el amor, ya sea propio o hacia otras personas; otro en la salud física y mental; y uno más en la prosperidad económica, que —aclaró— no es para hacerse rico, sino para proteger el dinero y hacer que rinda, evitando malas vibras o salaciones.

Explicó que el amuleto incluye siete cuarzos, entre ellos uno correspondiente al signo zodiacal de cada persona. Detalló que el número siete es altamente cabalístico, al relacionarse con los siete días de la semana, siete arcángeles, siete demonios y las siete puntas de la estrella de Dios.

Morales señaló que cuando las personas se acercan, les explica el significado del ritual y la oración que deben realizar. Además, coloca el cuarzo en la mano del interesado para percibir la energía con la que llega, detectando situaciones como baja autoestima, depresión, angustia u otros estados emocionales, los cuales —afirmó— pueden equilibrarse con la energía de los cuarzos.

Indicó que el morral rojo con hilo amarillo debe portarse en el bolso de manera constante, ya que ayuda a contrarrestar la envidia y las malas energías de personas con las que se convive diariamente. El costo del amuleto es de 100 pesos, y aseguró que durante esta temporada su venta aumenta considerablemente.

Añadió que los cuarzos los obtiene de otras regiones del país y explicó que, por lo general, se forman en zonas volcánicas. Finalmente, comentó que además del amuleto, realiza limpias, lecturas de cartas, amarres, retiros, endulzamientos y otros trabajos esotéricos, actividades que mantiene de forma constante durante todo el año.