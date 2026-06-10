Sari Pérez promueve prevención de enfermedades en Frontera

Frontera, Coah.- Con el objetivo de fortalecer las acciones preventivas en materia de salud pública, el Gobierno Municipal de Frontera, a cargo de la alcaldesa Sari Pérez, mantiene de manera permanente las jornadas de descacharrización y baños garrapaticidas en distintos sectores de la ciudad, actualmente en la colonia Guadalupe Borja.

Estas acciones se desarrollan a través de la coordinación entre el Departamento de Salud Municipal y Protección Animal, como parte de una estrategia enfocada en reducir los factores de riesgo asociados a enfermedades transmitidas por vector, como el dengue y la rickettsiosis.

Las brigadas realizan recorridos casa por casa para invitar a las familias a eliminar objetos que acumulen agua, mantener limpios patios y techos, así como atender de manera preventiva a las mascotas mediante la aplicación gratuita de baños garrapaticidas.

Durante la jornada realizada en este sector se retiraron 35 llantas en desuso y diversos objetos considerados potenciales criaderos de mosquitos. Asimismo, se brindó atención preventiva a 20 perros, sumando ya 130 animales atendidos desde el inicio de estas acciones en distintas colonias del municipio.

Las autoridades municipales destacaron que la participación ciudadana es fundamental para prevenir este tipo de enfermedades, por lo que exhortaron a las familias a colaborar con las brigadas y atender las recomendaciones emitidas por el personal de salud.

El Gobierno Municipal reiteró el llamado a mantener limpios los espacios domésticos, reportar situaciones de riesgo y aprovechar los servicios preventivos que se llevan directamente a las colonias como parte de una estrategia permanente de salud pública.