PRI podría obtener diputación plurinominal en Coahuila tras elecciones

SALTILLO, COAH.- A pesar de haber obtenido el triunfo en los 16 distritos de mayoría relativa durante la elección local, el Partido Revolucionario Institucional (PRI) podría acceder también a una diputación de representación proporcional en la próxima integración del Congreso de Coahuila, informó el Consejero Presidente del Instituto Electoral de Coahuila (IEC), Óscar Daniel Rodríguez.

El titular del organismo electoral explicó que la posible asignación se deriva de la aplicación de la fórmula establecida en la legislación vigente para la distribución de curules plurinominales, la cual contempla particularidades relacionadas con la conformación de las coaliciones electorales.

Detalló que, aunque la alianza encabezada por el PRI ganó la totalidad de los distritos de mayoría, el Distrito 1 fue registrado por Unidad Democrática de Coahuila (UDC) dentro de la coalición. Por ello, para efectos legales, esa diputación se contabiliza a favor de dicho partido y no directamente para el PRI. Esta condición permite que el tricolor pueda participar en la asignación de diputaciones de representación proporcional sin exceder los límites de sobre representación establecidos por la normatividad electoral.

De acuerdo con los cálculos preliminares realizados por el Instituto Electoral de Coahuila, Morena obtendría cinco diputaciones plurinominales, mientras que el PRI alcanzaría una curul por esta vía. Asimismo, el partido Nuevas Ideas tendría posibilidades de obtener una o incluso dos posiciones, dependiendo de los resultados definitivos y de la aplicación oficial de la fórmula correspondiente.

Rodríguez recordó que únicamente los partidos que hayan alcanzado al menos el tres por ciento de la votación válida emitida podrán participar en la distribución de diputaciones plurinominales. Aquellos que no cumplan con este requisito perderán además su registro local.

El Consejero Presidente señaló que la asignación definitiva deberá ser aprobada por el Consejo General del IEC durante la sesión prevista para el próximo 14 de junio, fecha en la que se aplicará formalmente la fórmula legal para determinar la integración final de las nueve diputaciones de representación proporcional.

Aunque el escenario actual favorece al PRI con una curul plurinominal, enfatizó que la distribución definitiva de escaños quedará firme únicamente una vez que el Consejo General emita la resolución correspondiente.