Coparmex en Saltillo permitirá a trabajadores ver partidos de México

SALTILLO, COAH.- Alrededor del 90 por ciento de las empresas afiliadas a la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) en la región implementarán medidas especiales para que sus trabajadores puedan observar los partidos de la Selección Mexicana durante la Copa del Mundo, sin afectar las operaciones productivas.

El presidente del organismo empresarial, Alfredo López Villarreal, informó que las compañías adecuarán espacios como comedores, cafeterías y áreas de descanso para transmitir los encuentros del representativo nacional, una estrategia que busca equilibrar el interés de los empleados por el torneo con la continuidad de las actividades laborales.

Explicó que en una zona con una fuerte vocación industrial resulta complicado detener líneas de producción o suspender jornadas completas de trabajo, por lo que la alternativa más viable ha sido acercar las transmisiones a los centros laborales.

La medida cobrará relevancia desde el partido inaugural de México, programado para las 13:00 horas frente a Sudáfrica. Para ello, las empresas instalarán pantallas en áreas comunes o recurrirán al arrendamiento de equipos de proyección que permitan a los trabajadores seguir las acciones del encuentro durante sus tiempos de descanso.

López Villarreal señaló que existe consenso entre la mayoría de los empresarios para respaldar esta iniciativa, al considerar que contribuye a mantener un ambiente laboral favorable y evita que la expectativa generada por el Mundial se convierta en un factor de distracción dentro de las plantas.

Indicó que brindar espacios para observar los encuentros puede ayudar a preservar los niveles de concentración y productividad, al permitir que los colaboradores disfruten de un evento de gran interés nacional sin descuidar sus responsabilidades.

El dirigente empresarial precisó que este esquema de flexibilidad estará enfocado únicamente en los compromisos oficiales de la Selección Mexicana, por lo que no se contemplan adecuaciones similares para los partidos disputados por otras selecciones participantes en el torneo.