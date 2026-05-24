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Coahuila

Frontera recibe nuevas unidades de camiones recolectores de basura

Las autoridades destacan que estas acciones fortalecerán la capacidad operativa del departamento de Servicios Primarios.

Staff / La Voz
Por Staff / La Voz - 24 mayo, 2026 - 08:13 a.m.
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El municipio de Frontera recibió por parte del Gobierno del Estado dos nuevas unidades de camión recolector de basura, así como contenedores que serán destinados a reforzar las labores de limpieza y recolección de residuos en diversos sectores de la ciudad.

La entrega oficial se realizó este 23 de mayo de 2026 y representa un apoyo importante para el departamento de Servicios Primarios, área encargada de mantener en operación las rutas de limpieza y atención urbana.

 

Con este nuevo equipamiento, el municipio busca eficientizar las tareas de recolección de basura, optimizar el traslado de residuos sólidos y mejorar el servicio que se brinda diariamente a la población.

Las autoridades señalaron que las nuevas unidades permitirán ampliar y fortalecer las rutas de atención, además de reducir tiempos de operación en beneficio de las familias fronterenses.

Asimismo, los contenedores contribuirán a mantener espacios públicos más limpios y ordenados, reforzando las acciones de imagen urbana y cuidado del entorno en diferentes colonias del municipio.

Se destacó que este tipo de apoyos fortalecen la capacidad operativa de Servicios Primarios y permiten ofrecer una respuesta más eficiente a las necesidades de la ciudadanía en materia de limpieza y recolección de residuos.

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