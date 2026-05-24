Frontera recibe nuevas unidades de camiones recolectores de basura

El municipio de Frontera recibió por parte del Gobierno del Estado dos nuevas unidades de camión recolector de basura, así como contenedores que serán destinados a reforzar las labores de limpieza y recolección de residuos en diversos sectores de la ciudad.

La entrega oficial se realizó este 23 de mayo de 2026 y representa un apoyo importante para el departamento de Servicios Primarios, área encargada de mantener en operación las rutas de limpieza y atención urbana.

Con este nuevo equipamiento, el municipio busca eficientizar las tareas de recolección de basura, optimizar el traslado de residuos sólidos y mejorar el servicio que se brinda diariamente a la población.

Las autoridades señalaron que las nuevas unidades permitirán ampliar y fortalecer las rutas de atención, además de reducir tiempos de operación en beneficio de las familias fronterenses.

Asimismo, los contenedores contribuirán a mantener espacios públicos más limpios y ordenados, reforzando las acciones de imagen urbana y cuidado del entorno en diferentes colonias del municipio.

Se destacó que este tipo de apoyos fortalecen la capacidad operativa de Servicios Primarios y permiten ofrecer una respuesta más eficiente a las necesidades de la ciudadanía en materia de limpieza y recolección de residuos.