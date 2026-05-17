Frontera realiza jornada de descacharrización para prevenir dengue

FRONTERA, COAHUILA.- Con el objetivo de prevenir la proliferación del mosquito transmisor del dengue y reducir riesgos relacionados con garrapatas, la Dirección de Salud Municipal de Frontera llevó a cabo una intensa jornada de descacharrización en distintos sectores de la ciudad, principalmente en colonias de mayor extensión como Borja, Occidental y la Zona Centro.

Durante las acciones realizadas el pasado viernes, se logró recolectar alrededor de cinco toneladas de llantas y diversos objetos en desuso que permanecían en patios y calles, representando posibles focos de infección y criaderos de insectos.

El director de Salud Municipal, Miguel Sánchez Leija, informó que este trabajo se realizó de manera coordinada con otras dependencias para fortalecer la cobertura de recolección. "Pase la información a la Jurisdicción que se juntó aprox 5 toneladas. Trabajo conjunto de Salud Pública y Ecología", señaló.

Explicó que muchas personas suelen dejar llantas viejas, muebles y cacharros en el exterior de sus viviendas para que las unidades municipales los retiren, por lo que en esta ocasión también se integró una traila del departamento de Salud para agilizar la recolección.

El funcionario destacó que actualmente no se tienen casos sospechosos de dengue ni de enfermedades relacionadas con plagas como las garrapatas; sin embargo, insistió en que la prevención sigue siendo la mejor herramienta para evitar brotes.

Asimismo, exhortó a la ciudadanía a mantener limpios sus patios, eliminar recipientes que acumulen agua y evitar la acumulación de basura o llantas que puedan convertirse en criaderos de mosquitos.