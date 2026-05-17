Monclova se prepara para la inauguración de Doosung Tech con Seunghwa Yang

El vicepresidente ejecutivo de la empresa coreana Doosung Tech, Seunghwa Yang, arribó a Monclova con el objetivo de definir los últimos detalles rumbo a la apertura de esta nueva industria, prevista para el segundo semestre del año.

Durante su visita, el alcalde Carlos Villarreal Pérez agradeció la presencia del directivo y compartió la importancia de mantener el trabajo coordinado entre el gobierno municipal, las distintas dependencias y la iniciativa privada para seguir impulsando el desarrollo económico de Monclova y la región.

Cabe recordar que la colocación de la primera piedra de esta empresa se llevó a cabo en octubre de 2025, y actualmente el proyecto presenta un avance considerable. Incluso, se ha adelantado la posibilidad de que la inauguración se realice en el mes de mayo.

Desde inicios de este año, la compañía ha comenzado con la contratación de personal, como parte de los preparativos para su puesta en marcha.

Doosung Tech representa una inversión de 500 millones de pesos y se espera que inicie operaciones durante el primer semestre de 2026, generando en una primera etapa alrededor de 170 empleos directos.

La empresa, del ramo automotriz, se especializa en la producción de componentes para vehículos de las marcas Hyundai y Kia, y estará ubicada al interior del Parque Industrial Libramiento Norte, consolidando a Monclova como un punto estratégico para la industria manufacturera en la región.