Coahuila: 10 reportes mensuales de anexos clandestinos

La Secretaría de Salud de Coahuila recibe al menos 10 reportes mensuales de anexos clandestinos en distintas regiones del estado, situación que ha complicado las labores de supervisión y regulación de estos espacios dedicados a la atención de personas con adicciones.

Tras el caso que se registró en el anexo 'Fe, Esperanza y Amor', el Secretario de Salud Eliud Aguirre Vázquez señaló que por parte de las autoridades mantienen la revisión de los centros que se tienen registrados en la entidad, en donde se tiene un padrón de más de 250 anexos.

Señaló que existen poco más de 150 anexos que se mantienen de manera irregular, al no cumplir con la documentación o están en proceso, pero dijo que lo que les preocupa son los clandestinos, que operan sin ningún control.

Informó que mensualmente reciben 10 reportes de anexos clandestinos que operan en domicilios, sin ningún letrero que los identifique y sin cumplir con los requisitos y las medidas de regulación. "Estos centros van y se instalan en un domicilio particular, no ponen nombre, no ponen nada y empiezan a funcionar de manera clandestina, cuando nos damos cuenta es porque la misma gente nos avisa, nos dicen 'oye, aquí hay uno, acá hay otro', y pues es cuando vamos".

Respecto a las versiones sobre una posible medicación que se dio al interno que falleció en el anexo de Monclova, ante las versiones de que se le inyectó Diazepam, el Secretario dijo que será la autopsia la que determine qué sustancia se le suministró y si la dosis fue adecuada.

Aguirre Vázquez reiteró que la dependencia mantiene operativos de verificación sanitaria en todo el estado, mientras se busca reforzar la detección y regulación de establecimientos clandestinos dedicados al tratamiento de adicciones.