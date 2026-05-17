Comercios en Zona Centro se preparan para el Mundial en Ciudad de México

A 24 días de que arranque el Mundial, el ambiente futbolero ya se deja sentir con fuerza en la Zona Centro, donde tiendas departamentales y comercios locales han comenzado a exhibir una amplia variedad de artículos alusivos a la Selección Mexicana.

Desde jerseys —tanto oficiales como versiones económicas— hasta peluches con los colores nacionales, balones, uniformes completos y todo tipo de souvenirs, los aparadores se han llenado de productos que buscan aprovechar el entusiasmo previo al arranque del torneo.

El Mundial dará inicio el próximo 11 de junio en la Ciudad de México, con el partido inaugural entre México y Sudáfrica, lo que ha generado una creciente expectativa entre aficionados que ya comienzan a prepararse para apoyar al representativo nacional.

En los comercios también es posible encontrar juguetes, estampas, camisetas, tenis, libretas y diversos artículos temáticos, cuyos precios varían considerablemente. Las prendas principales, como jerseys, rondan los 800 pesos, mientras que otros productos más accesibles permiten a los aficionados sumarse al ambiente mundialista sin afectar demasiado su economía.

Comerciantes esperan que la demanda continúe incrementando conforme se acerque la fecha del silbatazo inicial, confiando en que el fervor futbolero impulse las ventas durante las próximas semanas.