Suman 620 nuevos registros al padrón de adultos mayores en Acuña

CIUDAD ACUÑA, Coahuila.- Un total de 620 personas se registraron en el programa federal para adultos mayores durante una semana de inscripciones, informó Alejandro Mayo, servidor de la nación.

El funcionario señaló que la respuesta al proceso de registro fue favorable, por lo que las personas inscritas se sumarán al padrón de beneficiarios que reciben apoyo económico cada bimestre.

Registro de adultos mayores

Asimismo, indicó que ya se prepara el inicio del registro para niños de primaria, proceso en el que se prevé una participación numerosa.

Preparativos para el registro de niños

El registro de adultos mayores concluyó con 620 nuevas inscripciones, mientras que las autoridades avanzan en la organización del próximo proceso dirigido a estudiantes de nivel primaria.