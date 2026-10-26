Joven de 17 años choca su camioneta contra un automóvil en Ciudad Acuña

CIUDAD ACUÑA, Coahuila.- Un joven de 17 años protagonizó un accidente vial al impactar la camioneta que conducía contra un automóvil en el cruce de avenida La Misión y calle Filomeno Mata.

De acuerdo con los datos del percance, Luis Alejandro Nava conducía una camioneta Dodge RAM 1500, modelo 2015, color gris, cuando chocó contra un Oldsmobile Cutlass, modelo 1994, color verde.

El automóvil era conducido por José Ezequiel Pérez Santibáñez, de 29 años, quien también estuvo involucrado en el accidente registrado en dicho crucero.

Tras el percance, ambos conductores descartaron haber sufrido lesiones, por lo que el incidente dejó únicamente daños materiales.

La situación quedó resuelta sin que se reportaran personas lesionadas; sin embargo, el choque ocasionó daños en las unidades involucradas.