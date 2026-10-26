Clausuran Quinta Sofía por presencia de menores

CIUDAD ACUÑA, Coahuila.- Autoridades clausuraron la Quinta Sofía, ubicada en la calle San Miguel de Arcángel, en el ejido Las Cuevas, luego de detectar a menores de edad consumiendo bebidas y confirmar que el establecimiento no contaba con algunos permisos.

El reporte se originó tras detectar a jóvenes menores de edad en estado de ebriedad, situación que provocó la movilización de las corporaciones de seguridad hasta el lugar.

En el operativo participaron elementos de la Policía Estatal, la Agencia de Investigación Criminal (AIC) y la Policía Municipal, quienes realizaron las acciones correspondientes para clausurar el establecimiento.

Las autoridades procedieron al cierre del lugar tras detectar las irregularidades relacionadas con la presencia de menores y la falta de permisos.

El operativo concluyó con la clausura de la Quinta Sofía, como parte de las acciones de vigilancia para atender este tipo de situaciones.