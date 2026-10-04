Sari Pérez Cantú apoya a 15 mujeres con curso de bisutería en Frontera

Frontera, Coah.- Cuando una mujer aprende, emprende y descubre que puede salir adelante con sus propias manos, también cambia el futuro de su familia. Con esa visión, la alcaldesa Sari Pérez Cantú acompañó con entusiasmo el cierre del curso de bisutería, una capacitación gratuita gestionada ante el Gobierno del Estado a través de MEJORA e ICATEC para impulsar el autoempleo en Frontera.

Junto al equipo de Mejora Coahuila, encabezado por Orlando Hipólito Plaza, la alcaldesa reconoció el esfuerzo de las 15 alumnas que concluyeron esta capacitación, destacando que detrás de cada aprendizaje existe una oportunidad para iniciar un negocio y generar ingresos.

Sari Pérez Cantú señaló que acercar estos cursos significa brindar herramientas que pueden convertirse en nuevas historias de esfuerzo, superación y emprendimiento, especialmente para mujeres que buscan una oportunidad para mejorar su economía.

A través de la coordinación entre Gobierno del Estado, ICATEC, Mejora Coahuila y el Gobierno Municipal, se han llevado capacitaciones gratuitas a distintos sectores de Frontera, con cursos de repostería, pastelería, uñas, piñatas y otras actividades productivas.

La alcaldesa aseguró que seguirá impulsando y gestionando más oportunidades para las mujeres fronterenses, porque cuando se les brinda capacitación y confianza, tienen todo para emprender, crecer y construir un mejor futuro para sus familias.