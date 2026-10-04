Tendrá Catastro 10 días para evaluar entrega

Con la llegada de René Chávez Villarreal como nuevo titular de la Dirección Regional de Catastro, comenzó formalmente el periodo de 10 días para desahogar el protocolo de entrega-recepción y evaluar las condiciones operativas y administrativas en que recibe la dependencia.

El nuevo funcionario, quien releva en el cargo a Raúl Nava, confirmó que el proceso de transición ya se encuentra en marcha y que el objetivo central de esta revisión de 10 días es verificar que todo el departamento se encuentre en orden para culminar el trámite a la brevedad.

Chávez Villarreal destacó que, tras tomar el mando de la oficina, la labor prioritaria continuará centrada en la revisión de los traslados de dominio de las escrituras que procesa la institución.

Antes de asumir esta responsabilidad regional, Chávez Villarreal ejerció como abogado litigante y se desempeñó como titular del Departamento de Tenencia Legal de la Tierra en la ciudad de Monclova.