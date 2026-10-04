Coahuila enfrenta retos económicos

SALTILLO, COAH.- La fortaleza de la economía regional ha permitido a Coahuila enfrentar un escenario internacional adverso, pese a los efectos del comportamiento del peso, los aranceles y las condiciones económicas globales, consideró Alejandro Flores, presidente del grupo Coahuila Sureste del Instituto Mexicano de Ejecutivos de Finanzas (IMEF).

El especialista explicó que las variaciones en el valor del peso mexicano obedecen principalmente a factores macroeconómicos internacionales, aunque también están relacionadas con decisiones de política monetaria nacional, particularmente con el nivel de las tasas de interés. "Yo creo que el movimiento del peso siempre es una cuestión macroeconómica. También obviamente incide la política monetaria nacional, pero inciden más las cuestiones mundiales", señaló.

Flores destacó que la tasa de interés interbancaria en México se mantiene actualmente en 6.5 por ciento, mientras que en Estados Unidos se aplicó una reducción de 0.25 puntos porcentuales. Explicó que este tipo de decisiones tiene efectos sobre la economía mexicana.

En materia cambiaria, indicó que un dólar fortalecido puede generar consecuencias distintas para las empresas, dependiendo de su actividad. Mientras los efectos pueden ser diferentes para importadores y exportadores, los productores nacionales también enfrentan condiciones particulares ante las variaciones del tipo de cambio.

Respecto al desempeño industrial de Coahuila, el presidente del IMEF Sureste señaló que el sector no ha registrado las caídas que inicialmente se anticipaban debido a los aranceles y las políticas comerciales promovidas por Donald Trump. "Lo que hemos visto es que el sector industrial, a pesar del tema arancelario, pues no ha habido caídas como se pronosticaban; sin embargo, tampoco es como que estemos en el mejor momento", afirmó.

Flores manifestó su expectativa de que la mayor parte del impacto asociado al llamado "efecto Trump" haya quedado atrás y que el sector industrial pueda comenzar próximamente una etapa de recuperación. A nivel estatal, destacó que Coahuila conserva una posición favorable en los indicadores de competitividad, respaldada por factores como la actividad empresarial, la participación gubernamental, el Estado de derecho y las condiciones de seguridad.

Añadió que la entidad también se encuentra entre los primeros lugares nacionales en materia salarial, factor que, consideró, contribuye a elevar las condiciones de vida de los trabajadores. En el caso de la Región Sureste, explicó que los indicadores de competitividad urbana incluyen prácticamente a toda la zona conurbada de Saltillo, al considerar también a Arteaga y Ramos Arizpe. Por ello, los resultados reflejan el comportamiento económico de la región en su conjunto.

Entre los elementos que han favorecido esta dinámica mencionó la reactivación del aeropuerto de Saltillo, que ha ampliado sus conexiones aéreas. "Todo eso de alguna manera es competitividad y creo yo que se ha ido sorteando los temas macroeconómicos con la fortaleza regional de aquí de nuestro estado, pese a las condiciones", apuntó.

En cuanto a la inflación, Flores estimó que el indicador podría cerrar entre 3.5 y 3.6 por ciento. Sin embargo, advirtió que la inflación general no necesariamente representa el comportamiento de todos los productos, particularmente en el caso de alimentos y servicios. Sobre las tasas de interés, consideró que actualmente no existen elementos que apunten hacia un incremento y anticipó que podrían mantenerse o incluso disminuir, en línea con las decisiones adoptadas por la Reserva Federal de Estados Unidos. "Somos una economía de exportación mexicana; su principal aliado comercial es Estados Unidos", concluyó.