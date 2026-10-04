Sergio Sisbeles presenta a René Chávez como nuevo director de Catastro

En representación del Gobierno del Estado, el subsecretario de Gobierno en la Región Centro, Sergio Sisbeles Alvarado, encabezó la presentación oficial de René Chávez Villarreal como nuevo titular de la Dirección de Catastro del Estado en la oficina regional Centro-Desierto.

El nombramiento responde a las instrucciones del gobernador Manolo Jiménez Salinas, del secretario de Gobierno, Óscar Pimentel González, y del director general de Catastro en la entidad, Óscar López, quienes formalizaron la entrega del nombramiento a Chávez Villarreal durante las primeras horas de la jornada.

Durante el encuentro con los medios de comunicación y el personal de la dependencia, Sisbeles Alvarado destacó que la llegada del nuevo director busca consolidar una estrecha coordinación de trabajo entre el Ejecutivo estatal y los ayuntamientos de la zona, de manera especial con el municipio anfitrión, Monclova.

"Estamos muy contentos de estar con el personal de la unidad catastral. La encomienda es trabajar en una misma sinergia con los municipios para facilitar todos los trámites a la ciudadanía y ofrecer un servicio cada vez más eficiente en estas oficinas centrales", puntualizó el subsecretario.

En la ceremonia de presentación estuvieron presentes autoridades e integrantes de la administración pública, entre ellos el regidor Eleuterio López; Jesús Lumbreras; Rolando "N", quien asume la Dirección Legal de Tenencia de la Tierra municipal en sustitución de René Chávez; así como Eduardo Harb, coordinador estatal, con el objetivo de homologar los criterios de atención y agilización de trámites patrimoniales en beneficio de la población.