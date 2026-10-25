Sari Pérez Cantú arranca obra de electrificación en Frontera

Frontera, Coah.- Para atender una de las necesidades prioritarias de las familias de la colonia Diana Laura, la alcaldesa Sari Pérez Cantú encabezó el arranque de una obra de electrificación y alumbrado público que beneficiará a 184 habitantes de 40 viviendas, distribuidas a lo largo de seis cuadras.

Acompañada por el subsecretario de Gobierno, Sergio Sisbeles Alvarado; el regidor de Obras Públicas, Orlando Hipólito Plaza; el director de Obras Públicas, Carlos Thompson González; coordinadores de Mejora Coahuila, integrantes del Cabildo y vecinos del sector, la presidenta municipal destacó la importancia de escuchar las solicitudes de la ciudadanía y darles seguimiento hasta convertirlas en acciones concretas.

El proyecto contempla la instalación de 688 metros lineales de red de media tensión, 433 metros de red de baja tensión, tres transformadores eléctricos, 40 muretes con mufas y 15 luminarias de alumbrado público.

Los trabajos se realizarán sobre la calle Juan de la Barrera, entre Agustín Melgar y Vicente Suárez, y se extenderán hacia las vialidades Jesús Ríos y Jesús Solís, con el objetivo de dotar al sector de infraestructura eléctrica y mejores condiciones de iluminación.

"Más allá de los números, lo importante es lo que esta obra significa para las familias: contar con electricidad en sus hogares y tener calles mejor iluminadas", expresó Sari Pérez.

Durante el arranque, vecinos de la colonia agradecieron a la alcaldesa por atender esta petición y regresar para dar inicio a los trabajos, que representan un avance en la atención de una necesidad esperada por las familias. La alcaldesa destacó que estas acciones son resultado del trabajo en equipo y de la coordinación con el gobernador Manolo Jiménez Salinas, sumando esfuerzos para atender las necesidades de las familias fronterenses.

Con obras como esta, el gobierno municipal de Frontera mantiene el compromiso de escuchar a la ciudadanía y dar respuesta a sus solicitudes con acciones concretas, trabajando cerca de las familias y avanzando con orden y rumbo.