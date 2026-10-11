Inversión de 3 millones en agua potable: Sari Pérez Cantú arranca obra en Frontera

Frontera, Coah.- La alcaldesa Sari Pérez Cantú encabezó el arranque de la obra de reposición de la red de agua potable en la calle Gabriel Calzada, en la colonia Guadalupe Borja, donde se renovarán 707 metros lineales de tubería y 101 tomas domiciliarias, con una inversión de 3 millones 806 mil 286 pesos.

Los trabajos contemplan sustituir la tubería existente de 2½ pulgadas por una de PVC hidráulico de 4 pulgadas, además de realizar las adecuaciones necesarias para la correcta instalación y funcionamiento de la red.

La obra beneficiará a más de mil personas y responde a una solicitud de las familias del sector, que durante años habían planteado esta necesidad.

Durante el arranque, Sari destacó la importancia de escuchar a las vecinas y vecinos, dar seguimiento a sus peticiones y regresar con acciones que respondan a las necesidades de cada colonia.

La alcaldesa estuvo acompañada por el subsecretario de Gobierno, Sergio Sisbeles Alvarado; el regidor de Obras Públicas, Orlando Hipólito Plaza; el regidor de Aguas y Saneamiento, Carlos Siller Beltrán; el gerente general de SIMAS, Eduardo Campos Villarreal; el director de Obras Públicas, Carlos Evaristo Thompson González; y representantes del equipo de Mejora, además de familias de la colonia.

Sari señaló que su administración continuará atendiendo las necesidades de todos los sectores de Frontera, con obras que mejoren los servicios y las condiciones de vida de las familias, mediante un manejo responsable de los recursos y el trabajo coordinado con el gobierno del estado, encabezado por Manolo Jiménez Salinas.

Con estas acciones, el gobierno municipal mantiene el trabajo en territorio y da seguimiento a las solicitudes de cada colonia, con orden y rumbo.