Adán Lozano: Alumnos rinden homenaje con baile y música en su despedida

Al ritmo de la cumbia y con una última sesión de zumba, así despidieron a Zin Adán Lozano, un querido instructor de baile cuya partida reunió a decenas de personas que encontraron en la música y el movimiento una manera especial de decirle adiós.

Lejos de un funeral convencional, sus alumnas se reunieron en una plaza pública para rendirle homenaje con aquello que marcó su vida: el baile. Bajo un toldo, junto al féretro donde reposaba su cuerpo, la música sonó a todo volumen mientras las asistentes seguían los pasos de zumba en honor a su maestro.

"Baila en el cielo, Adán", se escuchaba entre los presentes, quienes se acercaban al féretro para despedirse del instructor que durante años compartió su pasión por el baile y llevó sus clases a distintas actividades organizadas por ayuntamientos de la región centro.

El homenaje continuó con la liberación de globos blancos hacia el cielo, en un gesto simbólico que acompañó la despedida de quien dejó huella entre sus alumnas y quienes tuvieron la oportunidad de conocerlo.

Su fallecimiento provocó numerosas muestras de cariño y condolencias. Hasta el momento, las causas de su muerte no han sido dadas a conocer.

Así, entre música, baile y recuerdos, sus alumnas transformaron el último adiós en una sesión de zumba dedicada a su maestro, una despedida tan distinta como el vínculo que construyeron a través de cada clase.