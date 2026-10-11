Más de 350 personas realizan testamento en Monclova

Más de 350 personas se han beneficiado con el programa Mes del Testamento en la Región Centro, que fue extendido hasta noviembre para que más ciudadanos puedan realizar este trámite con un descuento del 50 % en honorarios notariales y asesoría gratuita.

El programa Mes del Testamento ha beneficiado a más de 350 personas en la Región Centro.

Luz Elena Ornelas Rábago, titular de la Notaría Pública número 12, informó que los notarios de la región continúan atendiendo a quienes desean elaborar su testamento, resolver dudas o recibir orientación sobre los requisitos.

Explicó que dejar un testamento permite establecer quiénes recibirán los bienes y ayuda a prevenir conflictos familiares y juicios cuando una persona fallece sin definir el destino de sus propiedades.

La notaria detalló que el costo de un testamento normalmente parte de los 3 mil pesos, pero durante la campaña puede reducirse a mil 500 pesos, dependiendo de las características de cada trámite.

Los notarios de Monclova ofrecen asesoría gratuita y descuentos en honorarios notariales.

Agregó que los notarios también pueden apoyar a personas con propiedades pendientes de escrituración y trámites sucesorios inconclusos, con honorarios a bajo costo.

Los requisitos para elaborar un testamento incluyen credencial para votar, CURP, acta de nacimiento y documentos de las propiedades. En caso de no contar con escrituras, pueden presentarse contratos de compraventa o cartas de liberación, según corresponda.

Ornelas Rábago indicó que alrededor de 16 notarios participan en el programa, aunque en el distrito notarial de Monclova hay más de 30. Las personas interesadas pueden acudir a la notaría de su preferencia o solicitar orientación en las oficinas del DIF de distintos municipios.

Los requisitos para elaborar un testamento son accesibles y se pueden realizar en diversas notarías.

Asimismo, quienes cuentan con la tarjeta La Mera Mera pueden acercarse a sus líderes de colonia o directamente a las notarías para conocer los descuentos disponibles.

La titular de la Notaría Pública número 12 destacó que desde la pandemia ha aumentado el interés de la población por realizar este trámite y llamó a aprovechar la ampliación del programa hasta noviembre.