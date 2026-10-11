Kalionchiz exige iniciar obra de la autopista Monclova-Saltillo

El diputado federal Theo Kalionchiz de la Fuente exigió que los 13 mil millones de pesos contemplados para la autopista Monclova-Saltillo se ejerzan efectivamente en 2027 y no vuelvan a quedarse en el papel, como este año.

El legislador monclovense señaló que dentro del presupuesto de la federación que se tiene contemplado para el próximo año se contempla la obra de rehabilitación de la carretera 57, en donde ya se tiene etiquetado el recurso.

Reconoció la importancia de esta obra para mejorar la vialidad y por lo que mencionó que estará al pendiente del proceso y al proceso de licitación previsto para el mes de abril del próximo año.

Señaló que se debe poner especial atención para garantizar que se autorice y aplique el recurso, que se ejerza la obra y que no suceda lo de este año, que se habían destinado 8 mdp para esta obra y no se inició. “Mi propuesta es que realmente ya se empiece, porque el año pasado presupuestaron 8 mil millones y no le hicieron”, declaró.

Señaló que la propuesta actual contempla 13 mil millones de pesos específicamente para la carretera Monclova-Saltillo, por lo que es necesario vigilar que la asignación se mantenga durante la discusión del Presupuesto de Egresos de la Federación.

Aunque el monto ya está contemplado en la propuesta presupuestal, el diputado advirtió que será necesario insistir ante las comisiones correspondientes para garantizar que el dinero se destine a la obra y avance el proyecto.

Además, planteó que las constructoras locales sean consideradas para participar en los trabajos, debido a la falta de actividad que enfrenta el sector en la región Centro tras la crisis de Altos Hornos de México. “Nosotros vamos a garantizar que sí los tiempos de licitación y que sean constructores locales los que puedan tener ese beneficio”.

El diputado insistió en que el objetivo es que la asignación presupuestal se traduzca en el inicio de la obra y permita que empresas de la región participen en su ejecución.