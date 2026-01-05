Contactanos
Coahuila

Sari Pérez Cantú entrega obra de pavimentación en Frontera

Sari Pérez Cantú destaca la importancia de escuchar a la ciudadanía para mejorar el entorno urbano.

Por Staff / La Voz - 05 enero, 2026 - 06:08 p.m.
      FRONTERA, COAHUILA.- El Gobierno Municipal de Frontera inició el año trabajando en territorio y cumpliendo compromisos hechos con la ciudadanía. Como parte de este arranque, la alcaldesa Sari Pérez Cantú encabezó la entrega de la obra de pavimentación asfáltica en caliente y banquetas en la Privada Huizachal, en la colonia Nueva Occidental, una acción solicitada por las y los vecinos y que hoy beneficia directamente a más de mil personas.

      Esta obra brinda una mejora significativa a la movilidad y la seguridad vial del sector, además de elevar la calidad de las familias que transitan diariamente por esta vialidad. La intervención contribuye también a una mejor imagen urbana y a la consolidación de entornos más ordenados, funcionales y seguros.

      Durante el evento de entrega de obra, la alcaldesa destacó que este resultado es producto del trabajo coordinado entre el Departamento de Obras Públicas, el equipo de Mejora Coahuila y la participación activa de la ciudadanía. Subrayó que escuchar a la gente y responder con hechos es la base de un gobierno cercano y responsable.

      Desde los primeros días de 2026 la administración municipal ha mantenido el ritmo de trabajo con obras y acciones que atienden necesidades reales en las colonias, reafirmando el compromiso de seguir avanzando con orden y rumbo para llevar a Frontera al siguiente nivel.

      Las y los vecinos del sector expresaron su agradecimiento por la pavimentación, reconociendo la respuesta oportuna de la alcaldesa y el acompañamiento permanente del Gobierno Municipal para mejorar su entorno.

      Con acciones como esta, el Gobierno de Frontera refrenda su compromiso de seguir avanzando, escuchando y cumpliendo, porque el progreso se construye todos los días con cercanía, trabajo en equipo y resultados que se sienten en la vida diaria de las familias fronterenses.

