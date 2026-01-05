Riña en bar La Malagueña detienen a menor de edad

MELCHOR MÚZQUIZ, COAH.- Una persona fue detenida durante una violenta riña ocurrida el pasado fin de semana, en el exterior del bar “La Malagueña” mientras se realizaba un operativo conjunto en bares y cantinas por parte de los tres órdenes de gobierno.

El incidente generó una fuerte movilización policial a la altura de la calle Hidalgo, en la zona centro de la ciudad, lo cual quedó grabado por algunas personas que se encontraban en el sitio pero que, decidieron no intervenir en esta situación.

De acuerdo con el director del Mando Coordinado en Seguridad Pública, Licenciado José Ponce Sánchez, los hechos alteraron el orden público y derivaron en la detención de Miguel Enrique N., de 21 años de edad, con domicilio en calle Magnolias, sin número, en la colonia Guillermo Hernández.

El joven fue arrestado sobre la calle Victoria, entre Zaragoza y Santa Rosa, luego de que elementos de seguridad intervinieran para controlar la situación. Según el reporte oficial, otros tres individuos involucrados en la riña lograron darse a la fuga antes de ser identificados.

La trifulca se registró alrededor de las 01:45 horas, momento en que las autoridades realizaban inspecciones de rutina en centros nocturnos como parte de un operativo de vigilancia y prevención del delito.

La intervención inmediata evitó que el conflicto escalara a mayores consecuencias.

El detenido fue puesto a disposición del Ministerio Público para determinar su situación legal, mientras que las autoridades continúan con las investigaciones para dar con el paradero de los otros participantes en la riña.

Dado lo acontecido, las autoridades policiacas, exhortaron a la ciudadanía a reportar cualquier hecho que altere la paz social en el Pueblo Mágico de Múzquiz.