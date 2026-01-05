Hallazgo de autorescatador en mina Pasta de Conchos

VILLA DE SAN JUAN DE SABINAS, COAH.- En el marco de las labores emprendidas por el Mando Unificado de Pasta de Conchos, se logró avanzar en los trabajos de interconexión entre las galerías Lumbera 1 y 2.

Durante estas acciones, específicamente en tareas de rezaga, se localizó un indicio no biológico: un autorescatador, equipo de protección personal utilizado por los mineros en situaciones de emergencia.

El hallazgo del dispositivo se produjo en el centro de la galería, y de inmediato fue notificado al personal de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), institución encargada de las labores técnicas en la zona.

Este descubrimiento representa el avance en los trabajos de recuperación y esclarecimiento de los hechos ocurridos en la mina, dado a los trabajos intensos realizados por personal de rescate.

Las acciones en el sitio son supervisadas por la Inspección Federal del Trabajo, dependiente de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, con el objetivo de garantizar el cumplimiento de los protocolos establecidos y la seguridad de los trabajadores que participan en las maniobras.

La CFE ha reiterado su compromiso con la transparencia y la comunicación constante con las familias de los mineros y la sociedad en general.

Comisión Federal ha señalado que estos esfuerzos buscan fortalecer la confianza en las acciones emprendidas por el Gobierno Federal en torno a la tragedia.

Este hallazgo cobra especial relevancia a pocas semanas de que se conmemore el vigésimo aniversario del accidente ocurrido en la mina Pasta de Conchos, donde 65 mineros perdieron la vida.

Las labores actuales forman parte de un proceso de justicia histórica y reparación para las familias afectadas, ante lo cual, se espera la presencia de la Presidenta de la República, Claudia Sheibaum Pardo en el complejo de carbón para acompañar a las viudas y deudos el 19 de febrero fecha en que recordarán a los trabajadores que murieron en la tragedia de dicho complejo.