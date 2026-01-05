Agresión a padre de familia en Villa de Palaú: Saúl N

VILLA DE PALAÚ, COAH.- Momentos de terror vivió una familia del barrio Los Cuervos cuando dos jóvenes irrumpieron violentamente en su domicilio.

Uno de los agresores, identificado como Juan N, disparó con una pistola de diábolos contra el padre de familia de nombre Aarón N, mientras que el otro individuo intentó agredirlo con un machete.

El ataque ocurrió frente a la esposa del afectado y sus dos hijas menores, quienes presenciaron la escena con gran angustia.

La víctima, de nombre Saúl N, sufrió una lesión en el rostro producto del ataque. Vecinos que escucharon los gritos acudieron en su auxilio y solicitaron apoyo de los servicios de emergencia.

Saúl fue trasladado de inmediato al Hospital General "Hugo Héctor Martínez Tijerina", donde recibió atención médica y fue dado de alta horas más tarde.

La familia, aún consternada por lo ocurrido, ha manifestado su intención de presentar una denuncia formal ante la Agencia Investigadora del Ministerio Público.

Señalan que los agresores ingresaron sin autorización a su vivienda, por lo que esperan que las autoridades actúen conforme a la ley y se haga justicia.

Actualmente, Saúl N se encuentra en su hogar en proceso de recuperación, convaleciente de la herida sufrida en el rostro. Aunque su estado de salud es estable, tanto él como su familia temen por su seguridad y exigen que los responsables enfrenten las consecuencias legales correspondientes.

Este hecho ha generado preocupación entre los vecinos del barrio Los Cuervos, quienes piden mayor vigilancia y presencia policial en la zona para evitar que situaciones similares se repitan.