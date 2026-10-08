Alcaldesa Sari Pérez Cantú encabeza vacunación ganadera en Frontera para proteger el ganado

Frontera, Coah.- La alcaldesa Sari Pérez Cantú encabeza una estrategia coordinada y preventiva para proteger el patrimonio ganadero del municipio. En una crucial reunión de trabajo, en la que participó el director de Desarrollo Rural del municipio, Raúl Isaac Cárdenas, se establecieron los acuerdos finales para poner en marcha el segundo barrido de vacunación y prevención sanitaria en la zona.

Con el respaldo directo del secretario de Desarrollo Rural del Estado, Jesús María Montemayor Garza, esta campaña preventiva arrancará en aproximadamente 15 días. La iniciativa se desplegará a lo largo de las seis comunidades del municipio, cubriendo un padrón estimado de 600 cabezas de ganado vacuno, 500 cabras, 200 borregas, además de caballos, cerdos y mascotas.

En la reunión también participaron actores clave de la iniciativa estatal y federal, como Juan Antonio Velasco, coordinador regional de la Secretaría de Desarrollo Rural (SEDER), el médico veterinario Jorge Sánchez y representantes de comisariados ejidales de zonas como Pozuelos de Arriba y La Cruz. El equipo técnico estará compuesto por doctores e ingenieros agrónomos altamente capacitados.

La alcaldesa Sari Pérez Cantú destacó que este esfuerzo es completamente gratuito para los productores locales. Las brigadas aplicarán las dosis necesarias a todo animal susceptible de sufrir heridas o infectarse con la larva del gusano barrenador, garantizando un cerco sanitario integral y permanente en la región.

Sari Pérez Cantú reafirma su compromiso absoluto con el campo y se mantiene al pendiente de cada etapa de este proceso. Es la primera interesada en salvaguardar el ganado de los productores locales, trabajando de manera anticipada para asegurar que Frontera permanezca libre de este parásito y con bandera blanca en sanidad ganadera.