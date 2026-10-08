Javier Flores inicia pláticas sobre salud mental en San Buenaventura

San Buenaventura, Coah.– Con el objetivo de fortalecer el bienestar emocional de las y los jóvenes, el Gobierno Municipal de San Buenaventura puso en marcha pláticas sobre salud mental dirigidas a estudiantes del Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Coahuila (CECYTEC), plantel Francisco Coss.

El alcalde Javier Flores Rodríguez acompañó a la directora del plantel, Maríarosa Iglesias, durante el inicio de estas actividades, que buscan generar conciencia entre los estudiantes sobre la importancia de cuidar su salud mental y contar con herramientas para afrontar los desafíos propios de esta etapa de la vida.

Durante su mensaje, el edil destacó que la juventud representa una parte fundamental del municipio, por lo que es necesario trabajar de manera coordinada entre las autoridades, las instituciones educativas y las familias para impulsar acciones que contribuyan a su desarrollo integral.

Señaló que el plantel cuenta con aproximadamente 800 estudiantes que forman parte de la comunidad de San Buenaventura, de ahí la importancia de acercarles información y orientación que contribuya a su bienestar.

Asimismo, agradeció a la directora Maríarosa Iglesias por la invitación y reconoció la participación del licenciado Juan Torres, quien estará a cargo de impartir las pláticas sobre salud mental durante los próximos meses.

Como parte de esta estrategia, se contempla realizar dos pláticas mensuales, con la finalidad de que todas y todos los alumnos tengan la oportunidad de participar y recibir este mensaje de prevención, orientación y cuidado emocional.

El alcalde también reconoció el trabajo de la directora de Salud Municipal, maestra Rosa María Hipólito, por mantenerse al pendiente de las actividades y acciones encaminadas a promover la salud entre la población.

En el marco del Día Mundial de la Salud Mental, que se conmemora cada 10 de octubre, Javier Flores Rodríguez destacó que no basta con reconocer la importancia de este tema, sino que es necesario impulsar acciones concretas que permitan atender las necesidades de las nuevas generaciones.