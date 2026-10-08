Castaños: Yesica Sifuentes lidera reunión SMDIF para el bienestar familiar

Castaños, Coah.- El municipio de Castaños fue sede de la reunión mensual de presidentas y directoras de los Sistemas Municipales para el Desarrollo Integral de la Familia (SMDIF) de la Región Centro Desierto de Coahuila, un encuentro orientado al intercambio de experiencias, la coordinación institucional y el fortalecimiento de las acciones en beneficio de las familias.

La reunión fue encabezada por la alcaldesa Yesica Sifuentes Zamora, quien dio la bienvenida a las asistentes y reconoció el respaldo del coordinador del DIF Coahuila en la Región Centro Desierto, Diego Siller Beltrán, así como de la presidenta honoraria del DIF Coahuila, Liliana Salinas Valdés, y del gobernador Manolo Jiménez Salinas.

Durante su mensaje, la edil destacó que estos encuentros permiten compartir actividades exitosas, conocer las necesidades de cada municipio e identificar acciones que puedan replicarse para ampliar los beneficios a la población, especialmente a los sectores más vulnerables.

"Es un honor contar con cada una de ustedes. Estas reuniones son muy fructíferas, porque nos permiten compartir experiencias y seguir haciendo equipo para traer más beneficios a nuestra gente", expresó la edil.

Asimismo, Sifuentes Zamora agradeció el acompañamiento del DIF Coahuila y reconoció el apoyo que se ha brindado a los municipios, particularmente mediante la entrega de unidades para fortalecer la atención y las labores de asistencia social.

El trabajo coordinado entre los gobiernos estatal y municipal permite impulsar acciones que van más allá de la seguridad, al atender también las necesidades sociales y contribuir al bienestar de las familias.

En el marco del Mes Rosa, la presidenta municipal de Castaños destacó la importancia de promover la sensibilización y la detección oportuna del cáncer de mama, mediante actividades informativas que fomenten la autoexploración y las revisiones médicas periódicas.

La colaboración de representantes del sector médico y de organizaciones que contribuyen a acercar servicios de salud a las mujeres, entre ellos el apoyo para la realización gratuita de mastografías.

"La detección temprana puede marcar una diferencia importante en las posibilidades de tratamiento, por lo que llamó a continuar impulsando la cultura de la prevención y a trabajar de manera conjunta con instituciones, empresas y organizaciones sociales" finalizó.

En el encuentro también se contó con la participación de representantes del Club Rotario y del sector salud, quienes se suman a las acciones de colaboración en beneficio de la población.