Sari Pérez Cantú confirma obra de drenaje en Frontera

Frontera, Coah.- En un ambiente de cercanía y diálogo directo con los vecinos, la alcaldesa Sari Pérez Cantú encabezó la conformación del comité pro obra en la zona centro de la ciudad. Durante el encuentro, la presidenta municipal anunció formalmente que ha sido aprobada la reposición integral de la tubería de drenaje sanitario en la calle Miguel Blanco, una obra prioritaria que atiende de fondo una de las demandas más sentidas por las familias de la localidad.

En la reunión estuvieron presentes Luis Alfonso González, representando al programa estatal Mejora Coahuila, y el director de Obras Públicas, Carlos Thompson, quienes acompañaron a la alcaldesa para informar que este proyecto se ejecutará de manera directa con recursos 100 % municipales y que los trabajos de excavación e instalación arrancarán formalmente la próxima semana.

Las familias del sector expresaron su sincero agradecimiento a la edil por escuchar sus peticiones y regresar con soluciones concretas. Los habitantes destacaron que la antigua tubería de 6 pulgadas ya cumplió su ciclo de vida útil tras haber prestado servicio por más de 40 años, provocando constantes fallas que finalmente quedarán en el olvido gracias a esta rápida intervención de Pérez Cantú.

La obra contempla el cambio de 241 metros lineales de red de drenaje en el tramo comprendido entre las calles Vía Apia y Durango. Con la instalación de este nuevo sistema de material moderno y alta resistencia, la administración municipal garantizará un servicio fluido, previniendo futuros colapsos e inundaciones en los hogares de la zona centro.

Al concluir el evento, la alcaldesa reiteró que su gobierno, cercano y en sinergia con el gobernador Manolo Jiménez Salinas, continuará trabajando hombro con hombro con la gente a través de estos comités de participación ciudadana. Con la suma de esfuerzos entre vecinos y autoridades, se sigue fortaleciendo la infraestructura básica de Ciudad Frontera, demostrando que cuando hay voluntad, las grandes obras sí se hacen realidad.