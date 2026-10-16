Sari Pérez Cantú supervisa obra hídrica en La Cruz, Frontera

Frontera, Coah.- En terreno, cercana a su gente y verificando que los trabajos que beneficiarán a la población se lleven a cabo correctamente, la alcaldesa Sari Pérez Cantú acudió al ejido La Cruz para supervisar cada detalle de la obra hídrica emprendida y constatar de primera mano que respondan con la máxima calidad a las necesidades prioritarias de las familias del sector.

Durante la visita a la calle Ricardo Flores Magón, entre 15 de Mayo y Matías Nájera, la presidenta municipal, junto al director de Obras Públicas, Carlos Thompson, reconoció los avances del proyecto. La obra contempla la reposición de 120 metros lineales de tubería de PVC, aumentando el diámetro de 2.5 a 4 pulgadas, la instalación de 10 tomas domiciliarias, válvulas, pruebas hidrostáticas y la posterior repavimentación del área que beneficiará a más de mil habitantes.

Aprovechando su presencia en las calles, vecinas del lugar se acercaron con calidez para agradecerle por atender esta demanda añeja. En un ambiente de confianza, habitantes del área beneficiada, entre ellas Ludivina Barboza, platicaron abiertamente con la alcaldesa sobre otras necesidades del ejido, encontrando en Sari Pérez Cantú a una líder preocupada, empática y dispuesta a dar seguimiento puntual a cada inquietud. La edil también saludó a los trabajadores, además de observar la tubería que se está instalando en el interior de la profunda zanja.

Esta importante intervención resolverá de fondo los problemas de baja presión originados por el desgaste de la red antigua y la acumulación de sarro. La alcaldesa destacó que, gracias al respaldo del gobernador Manolo Jiménez Salinas y al trabajo en equipo con el Comité Pro-Obra del ejido La Cruz, es posible cristalizar las peticiones de los ciudadanos en hechos reales que devuelven la tranquilidad a sus hogares. Las familias de La Cruz reconocieron la presencia constante de la alcaldesa en la comunidad y su capacidad para resolver con prontitud. El Gobierno Municipal de Frontera demuestra que gobernando desde el terreno, escuchando a la gente y manteniendo el orden y el rumbo, se construyen resultados verdaderos.