FRONTERA, Coahuila.- El próximo 2 de diciembre se realizará el encendido del pino navideño en Frontera, como parte de las actividades que prepara el Ayuntamiento para celebrar las fiestas decembrinas.

La alcaldesa Sara Irma Pérez Cantú informó que actualmente trabajan en la colocación de adornos navideños en el interior de la Presidencia Municipal y en la plaza principal, donde también instalarán el pino que será encendido durante el evento.

Explicó que, aunque Monclova será la sede regional de VillaMagia, cada municipio de la región Centro-Desierto tendrá su propia decoración y actividades para que las familias disfruten de esta temporada.

En el caso de Frontera, además del pino navideño, se contempla instalar un nacimiento, al considerar que la representación del nacimiento del Niño Jesús es uno de los elementos importantes de estas celebraciones.

Asimismo, adelantó que organizarán un desfile navideño con la participación de las escuelas del municipio, para lo cual el director de Educación, Félix Alejandro Rodríguez Ramos, trabaja en la coordinación de esta actividad.

La alcaldesa señaló que buscan ofrecer espacios de convivencia familiar y mantener las tradiciones navideñas, por lo que invitó a la población a estar pendiente de las actividades que se desarrollarán durante diciembre.