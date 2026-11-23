SALTILLO, Coah. - El Gobierno municipal de Saltillo, encabezado por Javier Díaz González, intensificó las jornadas diurnas y nocturnas de rehabilitación de pavimento en vialidades del Centro Histórico y en diversos sectores de la ciudad, con el respaldo del gobernador Manolo Jiménez Salinas.

De acuerdo con el reporte oficial, cuadrillas del programa "Aquí Andamos" priorizaron las intervenciones durante la noche en el primer cuadro de la ciudad para evitar afectaciones viales en horas pico. En esta zona se atendieron tramos de las calles Manuel Acuña (entre Melchor Múzquiz y Juan Aldama), Juan Aldama (de Padre Flores a Ignacio Allende), Xicoténcatl (entre Guadalupe Victoria y Juan Aldama) y General Manuel Pérez Treviño (de Manuel Acuña a Álvaro Obregón).

"Estos trabajos son respuesta al compromiso de mantener en mejores condiciones las calles y avenidas de nuestro Saltillo, con acciones permanentes que atienden de manera oportuna las necesidades de movilidad de la población", señaló Díaz González.

En horarios diurnos, las brigadas de Infraestructura y Obra Pública intervinieron la calle Z (entre 18 y 12), en la colonia Balcones de Morelos, así como las calles San Valentín y 14 de Febrero, en la colonia La Amistad.

Al sur de la capital, el mantenimiento vial abarcó las calles 23 y 46 de la colonia Federico Berrueto Ramón, la calle Francisco Narro en la colonia Australia y diversos tramos del bulevar Antonio Cárdenas, en el segmento comprendido entre el bulevar Emilio Arizpe de la Maza y la salida sur de la ciudad.

Finalmente, el presidente municipal recordó que los ciudadanos pueden reportar afectaciones en la carpeta asfáltica a través del asistente virtual "Saltillo Fácil", en el número telefónico 844-160-08-08.