Abraham Palacios supervisa operativo de pirotecnia en Frontera

FRONTERA, COAHUILA.- Protección Civil de Frontera llevó a cabo un operativo de revisión en el primer cuadro de la ciudad para detectar la venta de pirotecnia, sin que se encontrara, por fortuna, comercialización de cuetes en la zona.

No obstante, se informó que estas acciones continuarán en otros sectores del municipio como parte de las labores preventivas durante la temporada decembrina.

El director Abraham Palacios Cedillo, señaló que los operativos se mantendrán durante todo el mes de diciembre y que, en coordinación con Seguridad Pública, también se buscará detectar la venta de pirotecnia a través de redes sociales, ya que incluso las luces de bengala contienen pólvora y su comercialización está prohibida en el estado.

Los últimos incendios registrados recientemente han ocurrido, en su mayoría, por la falta de supervisión de los padres de familia, quienes permiten que los menores utilicen cuetes como juego, lo que ha provocado afectaciones como las registradas en la colonia Occidental.

Añadió que el uso de pirotecnia representa un riesgo considerable, ya que en ocasiones anteriores algunos menores han sufrido lesiones al explotarles los cuetes en las manos. Por ello, reiteró el llamado a no comprar ni utilizar pirotecnia, por muy inofensiva que parezca, destacando que, aunque se trate de una tradición, no existe permiso a nivel estatal para su venta ni uso.