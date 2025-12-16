Traslado de la exalcaldesa de Múzquiz a Saltillo por incumplimiento de citatorio

Sabinas, Coahuila. - Personal de la Fiscalía Anticorrupción del Estado llevó a cabo este martes el traslado de la exalcaldesa de Múzquiz, Tania Flores Guerra, hacia la sede de la institución en la ciudad de Saltillo, luego de que la exfuncionaria no atendiera un citatorio previamente emitido dentro de la investigación que se le sigue.

Acciones de la autoridad

De acuerdo con la información oficial, el procedimiento se realizó en cumplimiento de las disposiciones legales correspondientes, tras el incumplimiento en la asistencia a los llamados de la autoridad. En el vehículo que la trasladó, Flores Guerra estuvo acompañada por su abogado defensor, David Rangel, quien presenció el operativo.

Detalles confirmados

La Fiscalía Anticorrupción señaló que el traslado busca garantizar la continuidad de las diligencias y asegurar la presencia de la exalcaldesa en las actuaciones ministeriales. Hasta el momento, no se han dado a conocer mayores detalles sobre los cargos que se investigan ni sobre las próximas audiencias programadas.