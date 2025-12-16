Traslado de Tania Flores obedece a orden de comparecencia: FGE

Luego del traslado de la exalcaldesa de Múzquiz, Tania Flores, a la ciudad de Saltillo por parte de personal de la Fiscalía General del Estado, el titular de la dependencia, Federico Fernández Montañez, aclaró que dicha acción no corresponde a una detención ni a una orden de aprehensión o arresto.

El fiscal explicó que se trata únicamente de una orden de comparecencia emitida por el Poder Judicial, mediante la cual se solicita la presencia de la exfuncionaria para el desarrollo de una diligencia o para acudir a la audiencia inicial de un proceso en curso. Señaló que Flores tenía la obligación legal de presentarse previamente ante la autoridad, sin embargo, no acudió ni justificó de manera adecuada su inasistencia.

Acciones de la autoridad

Ante esta situación, y conforme a lo que establece la ley, se procedió a notificarle la orden de comparecencia ya emitida, lo que permite su traslado ante la autoridad competente para que comparezca.

Fernández Montañez subrayó que, en este caso, no se trata de un delito que amerite prisión preventiva oficiosa, por lo que descartó que exista riesgo de que se le imponga dicha medida. Indicó que, durante las próximas horas, la autoridad jurisdiccional podría solicitar la imposición de alguna medida cautelar, la cual será determinada con base en diversos factores y únicamente por el Poder Judicial.

Detalles confirmados

El fiscal puntualizó que la definición de cualquier medida cautelar no corresponde a la Fiscalía General del Estado, ya que los procesos se encuentran bajo la competencia de la Fiscalía Anticorrupción, donde existen dos procesos abiertos en su contra. Reiteró que el motivo del acompañamiento fue que se integraron carpetas de investigación y la exalcaldesa no se había presentado ni justificado ante la autoridad.

Finalmente, precisó que este asunto se encuentra en etapa de audiencia inicial y es independiente del caso que lleva la Auditoría Superior del Estado, por lo que será el Poder Judicial quien determine en las próximas horas la situación legal de la exalcaldesa.