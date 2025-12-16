Asegura División Carreteras autotanque con presunto combustible ilegal en la Monterrey–Saltillo

Saltillo, Coahuila.— Como parte de los operativos de vigilancia en carreteras federales, elementos de la División Carreteras aseguraron un autotanque con alrededor de 20 mil litros de combustible sobre la carretera Monterrey–Saltillo, a la altura del sector El Caracol, en la zona de Ojo Caliente.

Durante la revisión de la unidad, el conductor, identificado como Jesús N., no logró acreditar la legal procedencia del combustible que transportaba, motivo por el cual el vehículo y su operador fueron asegurados y puestos a disposición de la Fiscalía General de la República (FGR), Delegación Saltillo.

Acciones de la autoridad

El operativo se realizó bajo la supervisión del Teniente Mejía, Jefe de Estación Saltillo de la División Carreteras, como parte de las acciones permanentes para inhibir el traslado ilegal de hidrocarburos en la región.

Investigación de la FGR

Será la FGR Delegación Saltillo la instancia encargada de continuar con las investigaciones y definir la situación jurídica del conductor, así como el destino final del combustible decomisado, conforme a la normatividad vigente.