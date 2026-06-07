Frontera: vecinos alertan sobre peligrosas rejillas sin protección

FRONTERA, COAHUILA.- Vecinos del sector hicieron un llamado a las autoridades municipales para que atiendan el problema de las rejillas de agua sin protección ubicadas sobre el libramiento Carlos Salinas de Gortari en Frontera y la calle Alonso de León, ya que representan un riesgo constante para los automovilistas que circulan por la zona.

María Cristela Corona señaló que desde hace tiempo las rejillas permanecen descubiertas y, aunque algunas personas colocan llantas para alertar a los conductores sobre el peligro, hay quienes las retiran, dejando nuevamente expuesto el hueco y aumentando el riesgo de accidentes, especialmente durante la noche.

La vecina explicó que recientemente dos mujeres resultaron afectadas al caer con su vehículo en una de estas rejillas cuando se dirigían a trabajar en un evento. El incidente les provocó daños en las llantas y rines de la unidad, además de retrasarlas en sus actividades laborales.

Indicó que esta situación no es nueva y que varios automovilistas han sufrido afectaciones similares debido a las condiciones en las que se encuentra la vialidad. Por ello, insistió en la necesidad de que las autoridades competentes realicen las reparaciones necesarias o coloquen una protección adecuada para evitar más percances.

Asimismo, destacó que durante las lluvias el problema se agrava, ya que el libramiento suele inundarse, lo que dificulta que los conductores identifiquen las rejillas descubiertas y aumenta el riesgo de daños materiales o accidentes.

Finalmente, María Cristela Corona pidió una solución definitiva para evitar que más ciudadanos resulten perjudicados por una problemática que, aseguró, ha permanecido sin atender durante varios años.