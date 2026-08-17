Yesica Sifuentes refuerza fumigación en Castaños para salud pública

Castaños, Coah.- Como parte de las acciones para prevenir la proliferación de mosquitos y proteger la salud de las familias, autoridades sanitarias de Castaños realizan acciones permanentes de fumigación en distintos sectores de la ciudad.

Las labores comenzaron hace aproximadamente dos semanas y se han mantenido de manera constante en todas las colonias del municipio, atendiendo las peticiones de la ciudadanía y las necesidades que se han generado a consecuencia de las recientes lluvias.

La alcaldesa Yesica Sifuentes Zamora comentó que la acumulación de agua en recipientes, llantas, objetos en desuso y otros artículos que permanecen en los patios puede favorecer la reproducción de mosquitos, por lo que la prevención y la limpieza son fundamentales para reducir estos riesgos.

"Ya se fumigaron todas las colonias del municipio, atendiendo las peticiones de nuestra gente y continuaremos atendiendo cualquier petición, porque sabemos que después de las lluvias pueden quedar objetos o acumulaciones de agua que contribuyen a la generación de mosquitos", destacó la edil.

Asimismo, Sifuentes Zamora destacó que las cuadrillas municipales han realizado trabajos de fumigación en sectores como Independencia Sur, Independencia Norte, Carranza, San José, colonia California y Zona Centro.

Estas acciones continuarán durante las próximas semanas, contemplando sectores como Libertad Poniente, además de continuar con la atención de otras colonias, entre ellas Santa Cecilia.

El objetivo es que todas las colonias de Castaños sean atendidas, fortaleciendo las acciones preventivas y brindando mayor tranquilidad a las familias.

La Presidenta Municipal hizo un llamado a las familias a complementar las labores de fumigación mediante la limpieza de sus patios y la eliminación de objetos que puedan acumular agua.

Con estas acciones, el Gobierno Municipal refrenda su compromiso de trabajar de manera cercana con las familias, fortalecer la prevención y contribuir a construir un Castaños más limpio, seguro y saludable para todos.