Bajan abusos contra menores PRONNIF reporta 10 casos

MÚZQUIZ, Coah.- Los casos de abuso sexual contra menores han disminuido en el municipio de Múzquiz, donde hasta el momento se tiene un registro de 10 casos, informó la procuradora municipal de PRONNIF, licenciada Lorena Long Guedea.

La funcionaria señaló que las víctimas reciben la atención correspondiente y destacó que se mantiene una comunicación constante con la Fiscalía General del Estado, Delegación Carbonífera, lo que ha permitido avanzar en la detención de responsables de estos hechos.

Long Guedea hizo un llamado a la ciudadanía para que, al detectar que un menor está siendo víctima de violencia o abuso, se informe de inmediato a las autoridades y se evite difundir los casos a través de redes sociales.

Explicó que corresponde a las autoridades competentes, como la Fiscalía General del Estado y la policía municipal, realizar las investigaciones y detener a los presuntos responsables, por lo que pidió evitar acciones que puedan interferir con el procedimiento de la justicia.

"Ni PRONNIF podemos acudir a detener a un inculpado, ni el resto de la gente que se está dando cuenta", señaló, al advertir que exhibir públicamente a un señalado puede alertarlo y permitir que se sustraiga de la justicia.

La procuradora municipal añadió que, en los últimos casos atendidos por la Procuraduría para los Niños, Niñas y la Familia, se ha logrado detener a los responsables, por lo que expresó su expectativa de que continúe la tendencia a la baja en este tipo de delitos.