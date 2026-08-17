Dejan motocicletas 2 heridos por semana

SALTILLO, COAH.- Los accidentes de motocicleta representan una demanda constante de atención especializada en el Hospital General de Saltillo, con un promedio de dos pacientes por semana que requieren atención por lesiones graves.

Zelius Gómez Chávez, director del nosocomio, informó que la mayoría de estos pacientes son jóvenes de entre 15 y 30 años, quienes ingresan con lesiones de consideración, principalmente politraumatismos, fracturas múltiples y traumatismos craneoencefálicos.

El directivo señaló que una de las principales preocupaciones es la falta de una cultura de prevención entre los motociclistas, especialmente en lo relacionado con el uso adecuado del casco y de ropa especializada que ayude a disminuir la gravedad de las lesiones durante un accidente.

Explicó que algunos pacientes llegan en condiciones críticas y requieren atención inmediata, procedimientos quirúrgicos o incluso ingreso al área de terapia intensiva.

Aunque la mayoría logra recuperarse, Gómez Chávez reconoció que existen casos en los que la gravedad de las lesiones provoca complicaciones que, aun con atención médica, pueden derivar en un desenlace fatal.

Respecto a los pacientes con fracturas, aclaró que no todos pueden ser sometidos de inmediato a una cirugía. Antes de intervenirlos, los especialistas deben estabilizar su condición, controlar la inflamación y observar la evolución de las lesiones.

Este proceso puede extenderse durante tres o hasta cuatro semanas, por lo que descartó que la espera para determinadas cirugías obedezca a una falta de medicamentos, médicos, material quirúrgico o insumos.

Precisó que el momento adecuado para realizar una operación depende de la fisiología y evolución de cada lesión, debido a que intervenir antes de que existan las condiciones necesarias puede incrementar los riesgos para el paciente.

La atención de los accidentes de motocicleta también implica un gasto considerable para el hospital público, debido al uso de medicamentos, material de curación e insumos, así como a la ocupación prolongada de camas, quirófanos y, en los casos más graves, espacios de terapia intensiva.

Gómez Chávez destacó que el Hospital General dispone de especialistas y recursos para atender este tipo de emergencias. Sin embargo, insistió en la necesidad de reforzar las medidas de prevención entre los motociclistas para disminuir tanto la frecuencia como la gravedad de los percances.

El director reiteró que el promedio de dos pacientes por semana confirma que los accidentes de motocicleta constituyen una demanda permanente de atención médica especializada, particularmente entre la población joven.