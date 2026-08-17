Coahuila reanuda exportación de ganado: Jesús María Montemayor lo confirma

SALTILLO, COAH.- La exportación de ganado mexicano hacia Estados Unidos comenzará a reactivarse el próximo 24 de agosto, con una primera etapa limitada al cruce de 750 cabezas diarias por Sonora.

Jesús María Montemayor, secretario de Desarrollo Rural en Coahuila, informó que el estado está preparado para integrarse al proceso una vez que las autoridades estadounidenses autoricen la operación de los siguientes puertos fronterizos.

El funcionario explicó que la apertura inicial tendrá carácter de prueba piloto y permitirá evaluar el funcionamiento de los nuevos mecanismos de control e inspección establecidos por el gobierno de Estados Unidos.

Entre las medidas contempladas se encuentra el uso de caninos adiestrados en los cruces fronterizos, así como la sustitución del tradicional arete azul por un dispositivo electrónico de rastreo. También se dará seguimiento permanente a los animales dentro de un radio de 200 millas después de su ingreso al territorio estadounidense.

Montemayor señaló que Coahuila está al cien por ciento en infraestructura y adecuaciones de sus estaciones cuarentenarias, trabajos realizados mediante inversión conjunta del gobierno del estado y la Unión Ganadera.

Agregó que la entidad mantiene vigilancia sanitaria permanente y que hasta ahora no se han registrado casos de gusano barrenador ni muertes de ganado.

De acuerdo con el secretario de Desarrollo Rural, prácticamente todo Coahuila cuenta con el estatus sanitario necesario para exportar ganado.

Las excepciones corresponden a tres áreas clasificadas como Zona B: la región de La Laguna, una parte de la Región Sureste, principalmente en el municipio de Arteaga, y un sector de la Región Centro.

La segunda etapa de la reapertura está prevista hacia finales de octubre, cuando se contempla incorporar los puertos de cruce ubicados en Nuevo México y Texas.

Dentro de este esquema, Piedras Negras será utilizado como punto de inspección mexicana, mientras que Ciudad Acuña operará como puerto de salida y revisión por parte de las autoridades estadounidenses.

Montemayor reconoció que el cierre de la frontera generó un impacto económico importante para los ganaderos de Coahuila, debido a que los productores dejaron de obtener ingresos al quedar temporalmente fuera del mercado estadounidense, donde se pagan mejores precios.

Antes del cierre, Coahuila exportaba históricamente alrededor de 60 mil cabezas de ganado al año hacia Estados Unidos. Los productores esperan recuperar gradualmente ese volumen conforme avance el calendario establecido para la reapertura fronteriza.