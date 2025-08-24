Emotivo adiós a Orlando Iván Vázquez Padilla en su funeral

Familiares, amigos y conocidos despidieron este sábado a Orlando Iván Vázquez Padilla, joven de 25 años que perdió la vida tras debatirse entre la vida y la muerte durante casi dos semanas, sus seres queridos lo recuerdan como una persona de sonrisa pícara, muy bailador y de buen corazón.

El joven fue velado en la funeraria Villarreal, ubicada en la zona centro de Frontera. En punto de las 2:00 de la tarde, su cuerpo fue trasladado a la parroquia Nuestra Señora del Sagrado Corazón de Jesús, en la colonia Aviación, donde se ofició una misa de cuerpo presente. Posteriormente, fue llevado al panteón Dolores de la colonia Occidental, donde fue sepultado.

Orlando Iván falleció la tarde del 22 de agosto en la clínica 7 del IMSS, luego de trece días de lucha médica y esperanza por parte de sus seres queridos. Las lesiones derivadas del accidente en motocicleta ocurrido el 10 de agosto resultaron ser de gravedad y, a pesar de los esfuerzos médicos, no logró sobrevivir.

Orlando viajaba como pasajero en la motocicleta conducida por Juan Antonio, de 18 años, quien falleció de manera instantánea al impactarse contra el camellón central, presuntamente debido al exceso de velocidad.

Durante los días posteriores al accidente, la comunidad mostró su apoyo a la familia de Orlando, manifestando en redes sociales mensajes de aliento, oración y solidaridad. Tras confirmarse su fallecimiento, las muestras de afecto no cesaron.

Quienes lo conocieron lo recuerdan como un joven alegre, apasionado por el béisbol, sociable y con gusto por el baile. Deja a un pequeño hijo, quien quedó bajo el cuidado de su abuela.

Aunque la familia decidió no dar declaraciones a este medio, las publicaciones compartidas en plataformas digitales dan cuenta del profundo dolor por la pérdida de un joven cuya vida fue truncada prematuramente.