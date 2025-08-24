Trabajadores de Fox planean paro por incumplimiento laboral

La inconformidad entre los trabajadores de la empresa Fox sigue creciendo. En una reunión reciente, les fue notificado que el pago de su fondo de ahorro —prometido para estas fechas— no se realizará en agosto, como esperaban, sino hasta el mes de diciembre.

La noticia cayó como un balde de agua fría entre los empleados, quienes ya contaban con ese recurso para cubrir necesidades familiares y gastos básicos. "No es justo, uno hace planes con ese dinero porque es un derecho que nos corresponde, y ahora resulta que tendremos que esperar hasta fin de año", expresó uno de los trabajadores, visiblemente molesto.

La falta de cumplimiento ha generado un ambiente de tensión en la planta, y de acuerdo con los mismos empleados, ya se encuentran organizando un paro laboral en las próximas horas como medida de presión para exigir lo que consideran suyo.

Fox en Castaños había enfrentado anteriormente reclamos por retrasos y compromisos incumplidos en materia laboral, y ahora la situación se recrudece ante lo que los trabajadores ven como una falta de seriedad y respeto hacia su esfuerzo diario.

Hasta el momento, la empresa no ha emitido un comunicado oficial, mientras los trabajadores aseguran que no darán marcha atrás en su intención de parar actividades si no obtienen una solución inmediata.