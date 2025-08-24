Milagro: Padre Francisco Isaac Cortés Escapa Ileso de Accidente en Monclova

El padre Francisco Isaac Cortés, recién incorporado a la parroquia Santiago Apóstol de Monclova, vivió un accidente carretero este sábado en el kilómetro 125 de la carretera 57, donde su vehículo volcó y quedó en pérdida total.

A pesar de lo aparatoso del percance, el sacerdote salió ileso, lo que él mismo calificó como un verdadero milagro.

De acuerdo con el testimonio del sacerdote, el accidente ocurrió cuando, tras realizar una maniobra para reincorporarse al carril, perdió el control de la unidad y esta comenzó a derrapar hasta caer a un barranco.

"Fue en cuestión de segundos; el carro giró y ya no pude detenerlo. Gracias a Dios estoy bien, aunque el vehículo quedó totalmente destruido", relató el padre Isaac.

Personas que se encontraban realizando labores de limpieza en la carretera fueron las primeras en auxiliarlo y de inmediato dieron aviso a las autoridades. Afortunadamente, no fue necesaria su hospitalización y se encuentra en buen estado de salud.

La noticia causó gran impacto entre la comunidad católica de Monclova, donde apenas hace unos días el sacerdote se había integrado al servicio pastoral en la parroquia Santiago Apóstol. Feligreses expresaron su agradecimiento a Dios por haberlo protegido y manifestaron su apoyo y oraciones por su pronta recuperación anímica tras el accidente.

"Bendito sea Dios que estoy sano y salvo", reiteró el sacerdote, al confirmar que continuará con sus labores en la parroquia.